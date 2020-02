Sejm przyjął dzisiaj ustawę budżetową na 2020 r. Zakłada ona zbilansowanie dochodów i wydatków, które mają wynieść po 435,3 mld zł.

"Co istotne, to nie jest budżet, który wprowadza oszczędności w najważniejszych obszarach dla obywateli. Zakłada bardzo wysokie nakłady na polityki społeczne np. wsparcie dla seniorów i dla młodzieży. Wysokie nakłady na rozwój. Wszystko to dzięki ciężkiej pracy Polaków i poprawie wpływów podatkowych" - czytamy. (PAP)