W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami od marca emeryci i renciści otrzymają podwyższone świadczenia.

"Jesteśmy przygotowani do marcowej waloryzacji emerytur i rent. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ten mechanizm obejmie ponad 8 mln świadczeń emerytalno-rentowych" – poinformowała prof. Uścińska.

Przypomniała, że od marca najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną do 1200 zł (wzrost z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł).

W środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok 2020 r. Ostatecznie wyniósł on 103,56 proc. Wcześniej rząd zakładał wskaźnik waloryzacji na poziomie 103,24 proc.

"Wzrost wskaźnika z 103,24 do 103,56 proc. oznacza także wzrost wydatków na waloryzację z 7,16 mld zł do 9,2 mld zł" – podkreśliła prezes ZUS.

Wskazała, że od marca wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,56 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto (35 zł w przypadku emerytury częściowej i 52,50 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

"Gwarancja minimalnej podwyżki w wysokości 70 zł dotyczy osób pobierających świadczenia do ok. 1966 zł, jeśli spełniają oni warunki uprawniające do minimalnej emerytury, czyli posiadają odpowiedni staż pracy, w przypadku kobiet – 20 lat i mężczyzn – 25 lat" - zaznaczyła. Dodała, że świadczenia powyżej 1966 zł wzrosną o 3,56 proc.

"Jeśli emeryt otrzymuje obecnie 1100 zł miesięcznie brutto, w marcu otrzyma podwyżkę o 100 zł. To wzrost o 9,1 proc. W ciągu roku jest to zysk w kwocie 1200 zł. Z kolei jeśli emeryt otrzymuje 1800 zł miesięcznie brutto, to w marcu może on liczyć na podwyżkę o 70 zł do kwoty 1870 zł. Jest to wzrost o 3,89 proc. W ciągu roku zyskuje natomiast 840 zł. Jeśli popatrzymy na świadczenie emerytalne w wysokości 3500 zł brutto, to od marca wzrasta ono o ok. 124 zł. To w ciągu roku dodatkowe 1495 zł" – powiedziała prof. Uścińska.

W związku z nowelizacją ustawy dotyczącej waloryzacji emerytur i rent podwyższony został także próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niesamodzielnych do 1700 zł. Obecnie o świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec