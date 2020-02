PKN Orlen chce mieć docelowo 70-80 stacji paliw na Litwie



Kowno, 17.02.2020 (ISBnews) - Orlen Lietuva - litewska spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen - będzie miał na Litwie co najmniej 29 stacji do końca 2020 roku, a docelowo, w ciągu kilku lat, chciałby posiadać w tym kraju sieć liczącą 70-80 obiektów, poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek.

Pod koniec stycznia br. Orlen Lietuva uruchomił w Poniewieżu pierwszą nową stację paliw Orlen na Litwie od 12 lat, dzięki czemu litewska sieć koncernu wzrosła do 26 placówek.

"Jeszcze w tym roku planujemy uruchomienie kolejnych trzech stacji, a dodatkowo mamy pięć miejsc w okolicach Wilna, przygotowanych do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego" - powiedział Obajtek podczas briefingu na stacji Orlen w Kownie.

"Celujemy w strefę premium. Dzięki temu, przy założeniu, że w okresie kilku lat osiągniemy docelową liczbę 70-80 stacji na Litwie, powinno nam to zapewnić około 20% udziału w litewskim rynku detalicznym" - powiedział w rozmowie z ISBnews prezes Orlen Baltics Retail - spółki zależnej Orlen Lietuva odpowiedzialnej za segment detaliczny - Rafał Bałazy.

Jak wyjaśnił, na Litwie funkcjonuje obecnie łącznie 600-700 stacji paliw, ale tylko około 150 z nich prezentuje nowoczesny standard, a część pozostałych najprawdopodobniej zniknie z rynku.

Obajtek podkreślił, że litewska sieć koncernu jest obecnie w trakcie gruntownej modernizacji i adaptacji do standardu Stop Cafe 2.0.

"Do końca 2019 roku zmodernizowaliśmy 8 stacji, a w tym roku zmodernizujemy następne 3" - powiedział.

Bałazy dodał, że z obecnych stacji na Litwie na modernizację czeka jeszcze około połowa.

"Ten proces potrwa około 2-3 lat, bo realizujemy go w systemie 'zburz i wybuduj', co oznacza, że w miejscu istniejącej stacji stawiamy zupełnie nowy obiekt, z większym sklepem, spełniający najnowsze standardy jakościowe. To oznacza, że w trakcie inwestycji stacja przestaje funkcjonować, musimy zatem realizować te procesy pojedynczo" - wyjaśnił w rozmowie z ISBnews.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)