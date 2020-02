Orlen Lietuva do połowy roku wyłoni wykonawcę instalacji pogłębionego przerobu



Wilno, 17.02.2020 (ISBnews) - Orlen Lietuva - litewska spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen - do końca czerwca planuje wyłonić wykonawcę nowej instalacji pogłębionego przerobu ropy (Bottom of the Barrel - BoB) na terenie rafinerii w Możejkach, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Wartość inwestycji może wynieść powyżej 1 mld zł.

"W połowie 2020 roku wyłonimy firmę, która zrealizuje instalację pogłębionego przerobu ropy w Możejkach. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończy w roku 2023. Dzięki temu o ok. 15% zwiększymy w Możejkach produkcję wyrobów wysokomarżowych, przede wszystkim benzyn, oleju napędowego i paliwa lotniczego Jet" - powiedział dziennikarzom Obajtek.

Jak wyjaśnił, dzięki temu litewska rafineria grupy będzie bardziej odporna na zmienność warunków makroekonomicznych.

"Mamy już projekt bazowy, a uruchomienie gotowej instalacji planujemy na wrzesień 2023 roku. Dzięki niej wzrośnie udział produkcji wysokomarżowych paliw, a spadnie ciężkiego oleju opałowego" - powiedział w rozmowie z ISBnews prezes i dyrektor generalny Orlen Lietuva Michał Rudnicki.

Jak zaznaczył, budowa będzie wiązała się ze skomplikowana operacją logistyczną, bo dostarczony drogą morską ok. 100-metrowy reaktor nowej instalacji trzeba będzie przetransportować ok. 100 km z Kłajpedy na teren rafinerii.

Wartość tego rodzaju inwestycji można szacować na ponad 1 mld zł. Tymczasem Orlen Lietuva zakłada, że dzięki jej wybudowaniu zysk operacyjny EBIT spółki wzrośnie o co najmniej kilkaset mln zł, a w zależności od warunków makro nawet o ponad 1 mld zł rocznie.

"W dalszym planie mamy również kilka kolejnych instalacji w ramach budowy w Możejkach 'małej petrochemii', pracujemy obecnie nad ich projektami" - powiedział także Rudnicki.

Podkreślił, że to projekty o podobnej wartości, jak już zrealizowana w Możejkach instalacja PPF Splitter, która produkuje 80 tys. ton propylenu rocznie.

"Powinny one zostać zrealizowane w ciągu pięciu lat" - dodał.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

