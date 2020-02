PGE Nowa Energia zainstaluje do 300 punktów ładowania we współpracy z VW



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - PGE Nowa Energia - spółka z Grupy PGE - we współpracy z siecią dealerską Grupy Volkswagen zainstaluje do 300 nowych punktów ładowania aut elektrycznych, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Przedstawiciele Volkswagen Group Polska, Stowarzyszenia Dealerów - podmiotu reprezentującego autoryzowanych dealerów i partnerów serwisowych Grupy Volkswagen - oraz PGE Nowa Energia zawarli porozumienie dotyczące budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych przy salonach sprzedaży samochodów marek należących do Volkswagen Group Polska. Na mocy porozumienia, w ciągu najbliższych 2 lat przy salonach zostanie uruchomionych do 300 nowych punktów ładowania, poinformowano.

"Koncern Volkswagen zdecydowanie inwestuje w elektromobilność. Jesteśmy przekonani, że przyszłość należy do samochodów elektrycznych. Nie tylko ze względu na środowisko i zmiany klimatyczne, ale także dlatego, że samochody elektryczne są po prostu lepsze. Już dziś w ofercie w Polsce mamy auta elektryczne w niemal wszystkich segmentach rynku. W tym roku ich gama zostanie podwojona. Wraz z rosnącą liczbą samochodów elektrycznych na drogach, w parze musi iść dynamiczny rozwój infrastruktury" - powiedział prezes Volkswagen Group Polska Wolf Stefan Specht, cytowany w komunikacie.

"Grupa PGE jest pierwszym w Polsce operatorem, którego stacje ładowania samochodów elektrycznych są w 100% zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Rozwijana sieć stacji ładowania w ramach współpracy z Volkswagen Group Polska i Stowarzyszeniem Dealerów marek Volkswagen, Audi, Skoda i Seat to nasz kolejny krok w kierunku ograniczania niskiej emisji" - dodał wiceprezes ds. innowacji PGE Paweł Śliwa.

Także zdaniem prezesa PGE Nowa Energia Kazimierza Więcka zawarte porozumienie to nowy rozdział w rozwoju elektromobilności.

"Połączone działania PGE Nowa Energia - spółki zapewniającej dynamiczny rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych oraz naszych partnerów z branży motoryzacyjnej, to kolejny impuls w celu zapewnienia postępu technologicznego w obszarze elektromobilności, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi środowiskowej. Bardzo się cieszę, że PGE Nowa Energia dzięki tej współpracy uczestniczy w tak unikalnym, na skalę kraju, przedsięwzięciu" - podkreślił.

Stacje ładowania sieci PGE Nowa Energia będą dostępne dla kierowców samochodów elektrycznych wszystkich marek, zostaną także zintegrowane z aplikacjami marek, które należą do Grupy Volkswagen - na przykład WeCharge Volkswagena i Audi e-tron Charging Services.

Z uwagi na lokalizację salonów stacje ładowania powstaną w bardzo korzystnych punktach - przy trasach wylotowych z dużych i średnich miast oraz w pobliżu dróg krajowych, podkreślono.

Samochody elektryczne ładowane są przede wszystkim w domu lub zakładzie pracy (70%), a tylko w 2% w przestrzeni miejskiej i w 5% przy głównych szlakach komunikacyjnych. Jednak rozbudowa infrastruktury szybkich, ogólnodostępnych ładowarek, jest niezbędna dla rozwoju elektromobilności, dodano.

Aktualnie przy salonach Grupy Volkswagen jest już dostępnych 70 punktów ładowania. W sumie dostępnych będzie ponad 350 punktów ładowania.

PGE Nowa Energia posiada obecnie 66 punktów ładowania w całej Polsce, z których korzysta około 1500 użytkowników miesięcznie. Zgodnie z planami rozwojowymi, w 2020 roku liczba punktów ładowania ma zostać potrojona.

W 2019 r. PGE Nowa Energia zawarła także umowę inwestycyjną, obejmując 51,47% akcji firmy 4Mobility. Dzięki temu spółka z Grupy PGE ma szansę wykorzystywać doświadczenie dostawcy usług car-sharing w rozwoju jednego z kluczowych obszarów swojej działalności, czyli elektromobilności.

Grupa Volkswagen do 2025 r. uruchomi w Europie 36000 punktów ładowania.

PGE Nowa Energia, spółka z Grupy PGE - zajmuje się, między innymi, budową i zarządzaniem siecią stacji ładowania samochodów elektrycznych. W ramach współpracy spółka deklaruje instalację stacji typu multistandard, DC/AC (moc - odpowiednio - 50 kW/22 kW), ze złączem DC minimum 1xCCS2 i złączem AC 1xType2 oraz - opcjonalnie - dodatkowymi złączami.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)