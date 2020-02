Lotnisko Chopina obsłużyło 1,35 mln pasażerów w styczniu, o 13,1% więcej r: r



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Na Lotnisku Chopina w Warszawie obsłużono 1,35 mln osób w styczniu 2020 r., podał port. Jest to o 13,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"W ruchu międzynarodowym obsłużono 1,214 mln osób (o 13,7% więcej), zaś w krajowym 136 tys. (8,6% więcej)" - czytamy w komunikacie.

Z ruchu tradycyjnego skorzystało 1,022 mln pasażerów (wzrost o 12,9%), z niskokosztowego 0,22 mln (wzrost o 10,8%), a z czarterowego 0,108 mln (wzrost o 1,3%). Znaczna większość pasażerów, bo aż 56,6%, podróżowała w strefie Schengen, a 43,4% wybrało destynacje do krajów Non-Schengen. Najpopularniejszym rozkładowym kierunkiem wciąż pozostaje Londyn (81 801 pasażerów), podano także.



Według zarządu portu, ciekawie prezentuje się także podsumowanie segmentu cargo oraz przewozu poczty. Przewóz ładunków na pokładach wszystkich statków powietrznych wyniósł 8 146,4 tony. Natomiast przewóz poczty na pokładach wszystkich statków powietrznych wyniósł 1 256 ton.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2019 r. port obsłużył 18,86 mln pasażerów, tj. o 6,2% więcej niż rok wcześniej. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

