Sąd zdecydował o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa



Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa w restrukturyzacji, wyznaczając jednocześnie na sędziego komisarza sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk, zaś na nadzorcę sądowego Marcina Gradowskiego, podała spółka.

"Aktualnie zarząd emitenta koncentruje się na tym, aby wspólnie z nadzorcą sądowym wyznaczonym do przeprowadzenia restrukturyzacji dopracować wszelkie szczegóły rozwiązań dla wierzycieli" - czytamy w komunikacie.

Głównymi założeniami planu restrukturyzacyjnego załączonego do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego jest restrukturyzacja, której główną osią jest skonsolidowanie spółek Ursus i Ursus Bus w jeden podmiot, który wykorzystując efekt synergii będzie zajmował się produkcją i sprzedażą ciągników rolniczych oraz produkcją i sprzedażą miejskich autobusów zero i niskoemisyjnych, a także dezinwestycje polegające na sprzedaży wybranych elementów majątku trwałego grupy, poprawa rentowności produkowanych i sprzedawanych wyrobów poprzez obniżenie własnych kosztów wytworzenia, dostosowanie struktury zatrudnienia do zmian zachodzących w spółce w ramach prowadzonego procesu, restrukturyzacja obecnego zadłużenia oraz redukcja kosztów prowadzenia działalności, podano także.

Ursus zaznaczył, że jego priorytetem w dalszym ciągu pozostaje przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego, dzięki któremu możliwe będzie przeprowadzenie restrukturyzacji w spółce, a przede wszystkim zabezpieczenie interesów wierzycieli.

"Aktualna kondycja spółki jest stabilna, żadne kroki związane z procesem ogłaszania upadłości nie są w tej chwili rozważane. Wypracowanie i zawarcie układu z wierzycielami oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w funkcjonowaniu spółki będzie elementem, który zapewni jej stabilne funkcjonowanie w przyszłości" - czytamy dalej.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

