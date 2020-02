Atal przyjął program emisji obligacji o wartości do 150 mln zł



Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Atal przyjął program emisji obligacji, który zakłada emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 150 mln zł, podała spółka. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje nowych emisji spółka planuje włączyć do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot.

"Środki z emisji obligacji pozwolą nam na dalszy wzrost oferty oraz liczby realizowanych projektów. W całej Polsce posiadamy w realizacji ok. 50 zdywersyfikowanych przedsięwzięć deweloperskich. W zeszłym roku do sprzedaży wprowadziliśmy ok. 20 nowych inwestycji lub ich kolejnych etapów. W tym roku planujemy rozszerzyć portfolio o podobną liczbę lokali" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Emisje obligacji będą następowały w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzania prospektu na podstawie rozporządzenia UE 2017/1129 oraz na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy o obligacjach. Czas, w którym zarząd może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji, nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia ustanowienia programu, podano także.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Atal powierzył BNP Paribas Bank Polska.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)