"To oczywiste, że ta propozycja (Michela - PAP) jest dla Parlamentu Europejskiego nieakceptowalna" - powiedział Sassoli. To stanowisko przedstawił przywódcom na początku unijnego szczytu w Brukseli.

Szef PE przekazał przywódcom, że Parlament Europejski jest gotowy odrzucić wszelkie umowy dot. unijnego budżetu, które nie dadzą UE środków na sprostanie wielu wyzwaniom, przed którymi stoi.

Propozycja Michela zakłada, że unijny budżet wyniesie 1,074 dochodu narodowego brutto. Parlament Europejski chce, żeby było to 1,3 proc. Te z pozoru niewielkie różnice oznaczają w rzeczywistości ogromne kwoty, bo 0,01 proc. to ok. 10 mld euro.

Przyjęcie budżetu unijnego wymaga zgody Parlamentu Europejskiego.

>>> Czytaj też: Państwa UE przyjęły tzw. pakiet mobilności. Sprzeciw Polski i siedmiu krajów nie wystarczył, aby zablokować przepisy