Biedronka planuje otworzyć ponad 100 sklepów netto w 2020 r.



Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Biedronka planuje otworzyć w tym roku ponad 100 sklepów netto, w tym ok. 60% w swoim głównym formacie, a 40% będzie sklepami o mniejszej powierzchni, podał właściciel sieci Jeronimo Martins.

"Plan rozwoju [na 2020 r.] przewiduje dołączenie ponad 100 lokalizacji Biedronki netto (z czego ok. 60% w standardowym formacie, a pozostałe - w mniejszym formacie) i ok. 50 - Hebe" - czytamy w komunikacie.

Plan modernizacji sklepów ma w tym roku objąć ok. 250 placówek, podano także.

W 2019 r. program inwestycyjny Biedronki opiewał na 388 mln euro, co obejmowało otwarcie 128 nowych sklepów (w tym 33 w mniejszym formacie) oraz modernizację 252 istniejących placówek.

Na koniec 2019 r. sieć Biedronki liczyła 3 002 sklepy, z czego ok. 50% zostało otwartych lub zmodernizowanych w ostatnich 5 latach, podkreślono także.

Sieć Hebe powiększyła się w ub.r. o 43 sklepy netto (w sumie otwarto ich 46) do 273 placówek na koniec roku.

(ISBnews)