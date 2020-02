The Dust zaprezentował grę 'Car Thief Simulator', premiera w 2021 r.



Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - The Dust zaprezentował nową grę "Car Thief Simulator" na platformie Steam, podała spółka. The Dust planuje wydanie gry w 2021 roku.

Duży potencjał sprzedażowy gry sugeruje popularność gier symulatorowych, stwarzających możliwość wcielania się przez graczy w trudne zawody i niecodzienne sytuacje, podano.

"W nowym symulatorze gracze będą mogli wcielić się w złodzieja samochodów. Podczas rozgrywki ich głównym zadaniem będzie kradzież aut z ulic miasta i przedmieść. Największym wyzwaniem będą różne rodzaje zabezpieczeń utrudniających włamania się do auta. W symulatorze pojawią się rozmaite możliwości włamywania od klasycznych takich jak wytrych czy wybicie okna, po hakowanie oprogramowania. Kolejnymi przeszkodami będą przechodnie, którzy w każdym momencie mogą wezwać policję lub sami interweniować, zauważywszy próbę kradzieży auta. Aby sprzedać auto, gracz będzie musiał zmienić tablice rejestracyjne, przemalować auto, zmienić inne oznaczenia samochodu, aby uniknąć w ten sposób namierzenia przez policję. Gracz będzie mógł również sprzedać samochód na części. Nie obejdzie się bez brawurowych ucieczek czy nielegalnych wyścigów aut" - czytamy w komunikacie.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Zgodnie ze strategią na lata 2019-2021 zamierza wydawać 5 gier rocznie. Uzupełnienie działalności The Dust stanowi oferta szerokiej gamy narzędzi w obszarze advergamingu, tworzenie projektów z wykorzystaniem technologii AR i VR oraz produkcji gier mobilnych na zlecenie. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)