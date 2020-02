Rada nadzorcza PGNiG Termika ogłosiła konkurs na prezesa i członków zarządu



Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza PGNiG Termika - spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i trzech członków zarządu, podała spółka.

"Działając na podstawie uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki PGNiG Termika SA z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lutego 2020 r. uruchomiono postępowanie kwalifikacyjne na:

- prezesa zarządu;

- członka zarządu - wiceprezesa ds. technicznych;

- członka zarządu - wiceprezesa ds. operacyjnych;

- członka zarządu - wiceprezesa ds. ekonomicznych" - czytamy w ogłoszeniu.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 28 lutego 2020 r. do godz. 15:00. Terminy rozmów kwalifikacyjnych będą ustalane indywidualnie, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)