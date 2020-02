ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami od oszustów

Źródło: PAP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych ani nie wzywa do zapłaty składek – podkreślił ZUS we wtorkowym komunikacie ostrzegającym przed fałszywymi mailami.