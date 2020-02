PKN Orlen ma umowę na licencję i projekt bazowy rozbudowy produkcji fenolu



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał umowę z firmą UOP Limited, jednym z największych na świecie licencjodawców procesów rafineryjnych i petrochemicznych, na licencję i projekt bazowy w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu, jednej z kluczowych inwestycji wchodzących w skład programu rozwoju petrochemii o wartości ponad 8 mld zł, podała spółka.

W najbliższych miesiącach planowane jest wykonanie projektu bazowego oraz uruchomienie procesu wyboru wykonawcy w formule "pod klucz" (tzw. EPC) dla inwestycji. Fenol znajduje zastosowanie głównie w przemyśle tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, żywic, farmaceutycznym oraz przy produkcji środków ochrony roślin, poinformowano.



"Zgodnie z zapowiedziami inwestujemy w rozwój segmentu petrochemicznego, tak aby wzmacniać naszą pozycję na europejskim rynku i zwiększać przychody dla akcjonariuszy w długiej perspektywie. Przy obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych szacowany dodatkowy zysk operacyjny po finalizacji całego Programu Rozwoju Petrochemii to aż 1,5 mld zł rocznie. Realizowane inwestycje we wszystkich obszarach działalności i co za tym idzie budowa koncernu multienergetycznego będą wspierać rozwój firmy, polskiej gospodarki, ale przyniosą też wymierne korzyści klientom" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.



Obecnie moce produkcyjne fenolu w zakładzie produkcyjnym w Płocku wynoszą ok. 46 tys. ton rocznie. Po rozbudowie kompleksu fenolu zwiększyłyby się one do ok. 200 tys. ton rocznie, podano także.



"Uruchomienie Kompleksu Fenol II umożliwiłoby wzrost produkcji wyrobów wysokomarżowych, przyczyniając się do zwiększenia udziału PKN Orlen w rynku fenolu. Realizacja inwestycji pozwoliłaby również na wydłużenie łańcucha produktowego benzenu oraz umożliwiłaby rozwój portfela produktowego w kierunku pochodnych fenolu i acetonu, a przez to umocniła pozycję konkurencyjną PKN Orlen na światowym rynku petrochemicznym" - dodał członek zarządu ds. rozwoju PKN Orlen Zbigniew Leszczyński.



Zakres umowy obejmuje m.in. udzielenie PKN Orlen licencji na produkcję kumenu, służącego do otrzymywania fenolu oraz produkcję fenolu. Zakłada się, że w skład inwestycji weszłyby instalacja do produkcji kumenu, instalacja do produkcji fenolu i acetonu oraz systemy pomocnicze. Nowe obiekty zlokalizowane zostałyby na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, zaznaczono.



Program Rozwoju Petrochemii PKN Orlen obejmuje budowę kompleksów pochodnych aromatów, rozbudowę kompleksu olefin i zdolności produkcyjnych fenolu oraz budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Zakończenie wszystkich inwestycji planowane jest do końca 2023 r. W ramach rozbudowy kompleksu olefin w Płocku podpisana została umowa na usługę doradztwa technicznego i zarządzania projektem. Na zaawansowanym etapie są też prace związane z budową kompleksu pochodnych aromatów, podsumował koncern.



Trwają też prace związane z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego, które zostanie otwarte jeszcze w tym roku. Inwestycja w Płocku umożliwi rozwój i wdrażanie własnych technologii. W CBR będą m.in. przeprowadzane testy usprawniające procesy technologiczne, udoskonalające produkty i optymalizujące koszty. Inwestycja, której całkowity koszt szacowany jest na ok. 184 mln zł, wpisuje się w zapowiadane przez koncern wydłużenie łańcucha wartości produkcji petrochemicznej. Do końca minionego roku zakończono prace projektowe dla obiektów centrum, zakończono również roboty konstrukcyjne dla budynku biurowego, a dla pozostałych przestrzeni prace te są bardzo zaawansowane. Budynki osiągnęły już docelową wysokość i trwa zabudowa ścian i przegród, podkreślono.

UOP Limited jest jednym z największych na świecie licencjodawców procesów rafineryjnych i petrochemicznych. Firma oferuje sprawdzone oraz optymalne rozwiązania technologiczne spółkom z branży paliwowo-energetycznej na całym świecie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

