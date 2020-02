Vigo Ventures i Warsaw Equity Group zainwestowały w belgijski QustomDot



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Vigo Ventures, wehikuł inwestycyjny Vigo System, wraz z Warsaw Equity Group, zainwestowały w QustomDot, belgijską firmę rozwijającą technologię bezkadmowych kropek kwantowych, podano w komunikacie. Wehikuł doinwestował również Fluence, polską spółkę produkującą w pełni światłowodowe lasery femtosekundowe.

"Spółka QustomDot została założona przez naukowców z belgijskiego Uniwersytetu w Gandawie. Opracowane przez firmę kropki kwantowe poprawiają gamę kolorów i wydajność energetyczną wyświetlaczy, co znajduje zastosowanie m.in. w wyświetlaczach LCD i oświetleniu LED, a także w goglach VR/AR, smartwatchach czy smartfonach. Pod koniec stycznia tego roku QustomDot zebrało od VIGO Ventures oraz belgijskich funduszy Qbic II i PMV rundę w wysokości 3 mln euro" - czytamy w komunikacie.

"Postanowiliśmy zainwestować w QustomDot, ponieważ widzimy ogromny potencjał tego projektu. Rynek aplikacji i urządzeń wykorzystujących kropki kwantowe, rośnie, a technologia opracowana i już sprawdzona przez belgijskich naukowców, ma szansę zrewolucjonizować ten rynek. Firma już teraz realizuje płatne projekty z największymi korporacjami w celu opracowania wdrożeń komercyjnych" – powiedział prezes i partner zarządzający VIGO Ventures Wojciech Smoliński, cytowany w komunikacie.

Vigo Ventures jako wehikuł inwestycyjny skupia się głównie na projektach w obszarze fotoniki i deep tech hardware. W swoim portfelu inwestycyjnym posiada również spółkę Fluence. Jest to założona przez doświadczonych naukowców w 2016 roku polska firma produkująca w pełni światłowodowe lasery femtosekundowe. W zeszłym miesiącu, w związku ze skuteczną realizacją biznesowych i technologicznych założeń, spółka otrzymała kolejne środki od Vigo Ventures.

"Komercjalizacja unikalnej w skali świata technologii opracowanej przez Fluence możliwa jest dzięki zespołowi, na który składają się eksperci z ponad kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w swojej dziedzinie i determinacją, by podbijać rynki zagraniczne. Swoje pierwsze lasery założyciele Fluence budowali już w 1998 roku. Zespół jest świadomy potrzeb klientów. Potrafi też działać w warunkach globalnego popytu i wśród konkurencji" - ocenił partner zarządzający Vigo Ventures Marek Kotelnicki, cytowany w komunikacie.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,42 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)