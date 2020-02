Zakażony to 25-latek, który niedawno był w Mediolanie.

W oświadczeniu ministerstwo poinformowało, że mężczyzna, który najprawdopodobniej został zainfekowany podczas pobytu we Włoszech, zgłosił się do odpowiednich służb, kiedy zaczął mieć objawy przypominające grypę. We wtorek wieczorem ma trafić do szpitala.

"Osoby z bliskiego otoczenia pacjenta będą przebywać w kwarantannie w domu i codziennie będą pytane o stan zdrowia" - poinformowało ministerstwo i dodało, że ci, u których wystąpią objawy choroby, zostaną zabrani do szpitala.

W Niemczech potwierdzono wcześniej 16 przypadków zakażenia, a na całym świecie - ponad 80 tys. Najwięcej przypadków w Europie zanotowano dotąd we Włoszech - ponad 320. (PAP)