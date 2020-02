InPost uruchomił pierwsze Paczkomaty w austriackim Salzburgu



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - InPost uruchomił pierwsze Paczkomaty w austriackim Salzburgu, podała spółka. W czerwcu 2019 roku InPost wygrał przetarg na dostawę maszyn dla miasta i zawarł umowę z Salzburg AG. Do 2024 roku firma dostarczy do 1000 Paczkomatów w rejon Salzburga.

Na ulicach Salzburga stoją najnowsze modele Paczkomatów - NEW FM. InPost wspiera austriackiego partnera w zakresie know-how i usług posprzedażowych, odpowiada także za bieżący serwis maszyn, podano.

"Europa Zachodnia ma znacznie lepiej rozwiniętą infrastrukturę logistyczną - stąd boom na Paczkomaty jest tam nieco opóźniony. Polacy od lat nie wyobrażają sobie odbioru e-zakupów bez Paczkomatów InPost. Jestem przekonany, że coraz silniejsza presja na automatyzację usług, nacisk na rozwiązania proekologiczne przy jednoczesnym braku rąk do pracy - przyspieszy popularyzację naszych rozwiązań w Europie. Paczkomaty InPost są realną alternatywą dla klasycznych dostaw kurierskich lub dla odbioru przesyłek z przypadkowych i nieustandaryzowanych punktów odbioru typu kioski, sklepy czy stacje benzynowe. Ważne jest, że InPost nie tylko dostarcza i instaluje, ale też serwisuje maszyny - ten model współpracy na rynkach europejskich zapewni nam wieloletni strumień przychodów" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Austria nie jest jedynym rynkiem, na którym pojawiły się urządzenia InPost - w poprzednich latach Paczkomaty zostały dostarczone także operatorom w takich krajach jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Estonia, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Słowenia, Islandia, Irlandia, Kanada, Kolumbia, Brazylia i Australia, przypomniano.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

