Budimex skłonny do zwiększenia zatrudnienia i inwestycji w segmencie kolejowym



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień Budimeksu w segmencie kolejowym osiągnął rekordową wartość 3,6 mld zł na koniec 2019 r., co skłania spółkę do zwiększenia zatrudnienia oraz inwestycji kapitałowych w tym obszarze, podała spółka.

"Rekordowy portfel zamówień w segmencie kolejowym skłania nas do decyzji o zwiększeniu zatrudnienia oraz kolejnych inwestycjach kapitałowych w tym obszarze" - czytamy w komunikacie.

Cały portfel zamówień Budimeksu miał wartość 10,8 mld zł na koniec 2019 r. wobec 10,1 mld zł rok wcześniej. Ponadto wartość kontraktów podpisanych przez Budimex w 2020 r. oraz ofert, gdzie spółki z grupy zaoferowały najniższą cenę to ok. 3 mld zł.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)