Prezes Grupy Azoty: Rok 2020 będzie ogromnym wyzwaniem



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Bieżący rok będzie okresem ogromnych wyzwań dla Grupy Azoty, między innymi ze względu na kwestię suszy, poinformował prezes spółki Wojciech Wardacki.

"To będzie rok ogromnych wyzwań, między innymi ze względu na kwestię suszy. Ostatnio mieliśmy trochę opadów, ale niewystarczających. Wcześniej nie było sytuacji, by problemy z suszą występowały w takich miesiącach jak grudzień-styczeń. Pytanie co nas czeka w kwietniu czy maju, bo to się automatycznie przekłada na popyt na nawozy" - powiedział Wardacki na konferencji prasowej.

"Aplikacja zmian pogodowych to dla nas produkcyjnie modyfikacja formuł" - dodał.

W jego ocenie innym zagrożeniem, o którym rzadko się mówi, jest import pszenicy ze Wschodu, możliwy ze względu na fakt, że rosyjscy producenci tańszych nawozów inwestują w rosyjskie rolnictwo, które w efekcie z importera staje się eksporterem.

"Do tego dochodzą ograniczenia prawne wykorzystania nawozów azotowych. Nie boimy się walki konkurencyjnej, ale na równych zasadach" - podkreślił Wardacki.

Prezes Grupy Azoty podkreślił również, że spółka monitoruje sytuację związaną z koronawirusem w Korei Południowej, skąd pochodzi generalny wykonawca inwestycji Polimery Police, firma Hyundai Engineering.

"Staramy się stosować możliwe środki ostrożności, ale nie można powiedzieć, żeby nie miało to na nas żadnego wpływu. Jednocześnie nie może to być jednak powodem do zawieszenia inwestycji" - powiedział.

Grupa Azoty Polyolefins - spółka realizująca inwestycję - przekazała plac budowy Polimerów Police firmie Hyundai Engineering w styczniu 2020 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)