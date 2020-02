Rainbow Tours zamierza powołać spółkę zależną w Turcji



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Rainbow Tours podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zawiązania i powołania na terytorium Turcji spółki zależnej prawa tureckiego, podał Rainbow.

"Powołanie przedmiotowej spółki zależnej ma na celu rozwój prowadzonej przez emitenta działalności gospodarczej w zakresie działalności organizatorów turystyki, a także usprawnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Rainbow Tours oraz przyczynienie się do uzyskania oszczędności kosztów operacyjnych i podniesienia efektywności działania grupy kapitałowej Rainbow Tours i tym samym wpisuje się w strategię integracji pionowej emitenta, w ramach której Rainbow Tours spółka akcyjna, rezygnując z usług dostawców zewnętrznych, planuje istotnie zoptymalizować koszty realizacji imprez turystycznych, a także podwyższyć rentowność usług dodatkowych sprzedawanych do klientów Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (imprezy objazdowe i wycieczki fakultatywne)" - czytamy w komunikacie.

Przy tym w kolejnym etapie przedmiotowa spółka zależna będzie gotowa oferować produkty turystyczne także do innych podmiotów rynkowych (touroperatorów), dodano.

Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotowego procesu zarząd wystąpi do rady nadzorczej o wyrażenie zgody.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)