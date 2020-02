Konsultacje korytarzy linii kolejowych i drogowych w ramach CPK ruszyły 10 lutego.

Uczestnicy konsultacji mogą zgłaszać opinie do trzech części Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Po pierwsze, do głównego opracowania zawierającego m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych CPK i odcinków dróg, których planowanie jest związane z powstaniem lotniska. Po drugie i trzecie, do części graficznej, czyli szczegółowych map topograficznych z korytarzami przebiegów: kolejowych i drogowych.

"Na tym etapie otrzymaliśmy już 2 tys. 500 uwag. Najwięcej uwag ok. 500 dotyczy regionów aglomeracji łódzkiej. Bardzo serdecznie zachęcam, żeby zgłaszać kolejne uwagi. Jest na to czas do 10 marca br." - powiedział na środowej konferencji prasowej Horała.

Dodał, że uwagi można przesłać pocztą lub zostawić w siedzibie spółki, a także składać drogą internetową. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl .

Jak wskazał Horała, Strategiczne Studium Lokalizacyjne powstało w ramach przygotowań spółki CPK do zaprojektowania i budowy ponad 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków kolejowych, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy. Łączą one poszczególne regiony kraju z CPK i między sobą, likwidując wykluczenie transportowe w różnych regionach Polski.

Horała zwrócił się z prośbą do mieszkańców gmin, powiatów przez które np. przechodzić będą w przyszłości linie kolei dużych prędkości, prowadzących do CPK, o to, "aby nie dla się manipulować, spokojnie czytali całość SSL, i żeby zgłaszali swoje uwagi". Jak dodał, ponad 1 600 km nowych linii będzie przebiegać przez teren 180 powiatów.

"Wszystkie te uwagi będą przeanalizowane, rozpatrzone i bardzo często będą one miały wpływ na ostateczny przebieg, chociażby inwestycji kolejowych" - zaznaczył pełnomocnik ds. CPK.

Podkreślił, że SSL jest nowym - być może niekiedy nieznanym przez niektóre społeczności lokalne, czy samorządy instrumentem - czyli dodatkowym szczeblem konsultacji społecznych.

"W większości prowadzonych inwestycji, mieszkańcy dowiadywaliby się o planowanych inwestycjach znacznie później, w procesie inwestycyjnym np. dopiero w trakcie uzyskiwania zgody środowiskowej, uzgodnień środowiskowych. My wprowadziliśmy wcześniej dodatkowy etap, żeby jeszcze bardziej dogłębnie wysłuchać mieszkańców i żeby wszystkie te propozycje przekonsultować, tak, aby środowiska lokalne miały okazję wypowiedzieć się na temat proponowanych przebiegów tras kolejowych, czy drogowych" - tłumaczył.

Horała zaznaczył, że to, co zostało zawarte w SSL, "to są absolutnie przykładowe propozycje przebiegów".

"Studium nie przesądza o ostatecznych przebiegach linii kolejowych, czy drogowych. One są właśnie poddane konsultacjom, po to, żeby zebrać uwagi. To co, jest na sztywno konsultowane w studium to korytarze transportowe, które mają szerokość kilkudziesięciu kilometrów, które obejmują nieraz teren całej gminy, po to, żeby te korytarze były spójne z siecią europejską" - powiedział.

Horała przekazał, że w ostatnim czasie ukazało się "kilka publikacji w prasie, internecie, które bazują na kłamstwach, przeinaczeniach".

"Np. stawiane są takie tezy: na Śląsku w Mikołowie CPK chce budować linie kolejowe przez Ogród Botaniczny, osiedla mieszkalne. Po pierwsze to są tylko warianty, ale żaden z tych wariantów nie przebiega przez śląski Ogród Botaniczny. Jeden przebiega blisko tego Ogrodu, ale to nie przez" - tłumaczył Horała.

Jak dodał, dzięki SSL, "chcemy wszelkie konflikty, stany zapalne, wątpliwości lokalne wyłapać na tym etapie, po to, aby w momencie, kiedy przejdziemy do konsultacji poszczególnych projektów inwestycyjnych, żeby już na tym etapie część uwag można było uwzględnić, albo przynajmniej mieć je szczegółowo zbadane".

Spółka CPK planuje lotnisko na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki – między Warszawą i Łodzią. To obszar w większości rolniczy, w dużym stopniu niezabudowany.

CPK - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

>>> Czytaj też: Kto sfinansuje CPK? Horała: "Wśród chętnych inwestorzy finansowi i branżowi"