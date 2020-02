Adamczyk uczestniczył w środę w posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. woj. śląskiego, zorganizowanym w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W jego trakcie członkowie zespołu, posłowie PiS Andrzej Gawron i Jerzy Polaczek apelowali o szybką realizację trasy S11 w woj. śląskim, która ma połączyć ten region m.in. z woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim.

„Sprawa dotyczy S11; my dotrzymujemy słowa. Przed czterema laty mówiliśmy o tym, że S11 musi powstać – ale nie tylko w obszarze dyskusji, ale przede wszystkim w dokumentacji GDDKiA. Ta decyzja została podjęta. To nie są małe wysiłki finansowe, aby przygotować dokumentację techniczną dla całego przebiegu tej drogi” - odpowiedział minister infrastruktury.

„Realizację rozpoczęto od wybrzeża w kierunku południowym; chcemy dotrzeć do autostrady A2, dobrze skomunikować region. Już w przyszłej perspektywie cała inwestycja będzie realizowana. My na ten czas będziemy dochodzić z dokumentacją techniczną” - zaznaczył Adamczyk. „W pełni przebiegu trwają przygotowania, żebyśmy mieli pozwolenia na budowę” - dodał.

Dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA Marek Niełacny poinformował w środę, że obecnie dla trasy S11 na terenie woj. śląskiego trwa przygotowywanie studium ekonomiczno-środowiskowego. „Jesteśmy na etapie już po zakończeniu konsultacji społecznych – spotkań z mieszkańcami oraz gminami było ponad 30” - wskazał Niełacny.

Umowę na wykonanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz m.in. materiałów do wydania tzw. decyzji środowiskowej katowicki oddział GDDKiA podpisał z biurem Complex Projekt w październiku 2018 r. Termin przygotowania tej dokumentacji zaplanowano na 14 miesięcy; jej koszt to 2,79 mln zł.

W ramach opracowania Studium oraz materiałów do decyzji środowiskowej powstać ma kilka wariantów trasy. Każdy zostanie szczegółowo przeanalizowany pod kątem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Na tej podstawie we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zostanie wskazany jeden wariant realizacyjny.

Powstająca dokumentacja będzie m.in. bazą dla przygotowania tzw. koncepcji programowej, która określi szczegóły techniczne przyszłej drogi. Według wcześniejszych informacji Dyrekcji następnie ogłaszany miałby być przetarg na realizację trasy - w procedurze „projektuj i buduj”, w latach 2023–2026.

GDDKiA zamówiła dokumenty obejmujące dwa planowane odcinki realizacyjne: określany jako „obwodnica Tarnowskich Gór” oraz od granicy woj. opolskiego do obwodnicy. Oba w całości powinny mieć nowy przebieg, choć określając dla nich parametry zastrzeżono, że „nie wyklucza się jednak wykorzystania istniejących odcinków dróg w celu przebudowy”.

Obwodnica Tarnowskich Gór o szacowanej długości ok. 25 km powinna zaczynać się między Tworogiem i Lublińcem, wieść w przybliżeniu wzdłuż granicy Tarnowskich Gór i kończyć na węźle Piekary Śląskie istniejącej autostrady A1. Odcinek od granicy woj. opolskiego – szacowany na ok. 36,1 km - powinien być zbliżony do obecnie eksploatowanej drogi krajowej nr 11.

Dyrekcja zakłada, że S11 w woj. śląskim będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy ruchu w każdą stronę (choć „nie wyklucza się innych przekrojów oraz rezerwy pod trzeci pas ruchu”) i będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj” w latach: 2023–2026. Szacunkowy koszt realizacji to ok. 3 mld zł.

Obecnie ekspresowa trasa S11 Koszalin - Piekary Śląskie istnieje w postaci odcinków stanowiących przede wszystkim obwodnice miast. Prowadzi w większości korytarzem drogi krajowej nr 11 przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie.

W ub. roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał aneks do programu inwestycji dla budowy trasy S11 Koszalin – Szczecinek na odcinku od węzła Koszalin Zachód do węzła Bobolice. Otworzyło to drogę do ogłoszenia przetargów. 7 lutego br. GDDKiA podpisała umowę na budowę odcinka S11 Zegrze Pomorskie-Kłanino.

