Play oczekuje 2-3% wzrostu przychodów i 2,5-2,6 mld zł skoryg. EBITDA w 2020 r.



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Play Communications szacuje, że wzrost przychodów sięgnie 2-3%, a skorygowana EBITDA wyniesie 2,5-2,6 mld zł w 2020 r., podał operator.

"Na rok 2020 grupa oczekuje wzrostu przychodów na poziomie 2-3% (wzrost przychodów z użytkowania częściowo stonowany przez niższą sprzedaż telefonów). Skorygowana EBITDA ma wynieść 2,5-2,6 mld zł (dzięki rosnącej marży na usługach, częściowo skompensowanej przez wyższe koszty - sieć, płace)" - czytamy w raporcie.

Skorygowana EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. wyniosła 2 436,1 mln zł (+12,8% r/r). Przychody w 2019 r. wyniosły 7 040,8 mln zł (+2,9% r/r).

Capex gotówkowy zakładany jest na poziomie 850-900 mln zł (Inwestycje przesunięte w stronę światłowodowej sieci dosyłowej (3S) i rdzenia (5G), wyższa digitalizacja), a spodziewany FCFE ma przekroczyć 800 mln zł (Pod wpływem tymczasowego wzrostu nakładów gotówkowych

(5G, digitalizacja) i znacznie wyższych płaconych podatków), podano w oczekiwaniach na 2020 r.

Operator potwierdził zamiar wypłaty dywidendy na poziomie 40-50% wolnych przepływów (FCFE) za 2019 r.

W 2019 r. gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 848 mln zł, wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych) w 2019 r. wyniosły 929 mln zł (+13,8% r/r).

"Uważamy również, że zadłużenie netto do rocznej skorygowanej EBITDA zbliży się do celu średniookresowego na poziomie 2,5x w zależności od nakładów pieniężnych z aukcji spektrum 5G" - zaznaczono w raporcie.

Na koniec grudnia dług netto do skorygowanej EBITDA spadł do 2,72x, wobec 3,11x na koniec 2018 roku.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)