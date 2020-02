Asbis miał 8,03 mln USD zysku netto, 14,87 mln USD EBITDA w IV kw. 2019 r.



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Asbis odnotował 8,03 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 4,9 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,91 mln USD wobec 11,9 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA w IV kw. 2019 osiągnęła poziom 14,87 mln USD w porównaniu do 12,58 mln USD w IV kw. 2018 r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 663,97 mln USD w IV kw. 2019 r. wobec 571,05 mln USD rok wcześniej.



W całym 2019 r. spółka miała 15,26 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,04 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 914,88 mln USD w porównaniu z 2 069,56 mln USD rok wcześniej. EBITDA 2019 wyniosła 37,12 mln USD w porównaniu do 31,98 mln USD rok wcześniej.

"W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 grudnia 2019 nadal koncentrowaliśmy się na wdrażaniu naszych strategicznych obszarów, tj. rozwoju portfolio produktów obejmującego wszystkie główne segmenty branży, a także wzmacnianiu kompetencji Asbis w najbardziej obiecujących sektorach , tj. rozwiązaniach i usługach IT dla klientów korporacyjnych. W okresie trzech i dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2019 r. poprawiliśmy marżę zysku brutto w porównaniu z analogicznymi okresami 2018 roku, co jest rezultatem silnych starań kierownictwa spółki w kierunku rozwoju portfela produktów przez dodawanie nowych linii produktów o wyższych marżach zysku brutto" - czytamy w raporcie.

W 2019 r., pomimo faktu, że strategia spółki polegała głównie koncentracji na rentowności Asbisowi udało się wygenerować niemalże identyczne przychody w porównaniu do osiągniętych w 2018 r. - rekordowych w całej historii spółki, zaznaczono także.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osiągniętych nie tylko w IV kwartale 2019 r. ale także w całym 2019 r. Nasze wyniki przerosły nasze najśmielsze oczekiwania" - dodano w raporcie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)