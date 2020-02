Ailleron miał 2,96 mln zł straty netto, 1,03 mln zł straty EBIT w IV kw. 2019 r.



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Ailleron odnotował 2,96 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2019 r. wobec 1,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 1,03 mln zł wobec 2,31 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,79 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 44,53 mln zł rok wcześniej.



W 2019 r. spółka miała 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 5,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 140,66 mln zł w porównaniu z 117,73 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 4 kwartałów 2019 roku Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym przychody w wysokości niemal 141 mln zł, co w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o około 23 mln zł (dynamika r/r na poziomie 19,5%). W efekcie Ailleron osiągnął zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 33 mln zł. Pozostałe parametry rentowności kształtowały się następująco - EBITDA spadła do poziomu 12,5 mln zł, co oznacza spadek o 11%, zysk operacyjny do 4,1 mln zł z poziomu 6 mln zł oraz zysk netto do poziomu 0,5 mln zł" - czytamy w raporcie.

Spółka zwróciła uwagę na korzystny trend w zakresie sprzedaży eksportowej, która wzrosła do blisko 59 mln zł w 2019 r., tj. o 48%.

Segment Enterprise Services w 2019 r. zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 91 mln zł, co oznacza wzrost o 28%r/r. W efekcie zysk operacyjny wyniósł 14,2 mln zł i był o ponad 6,6 mln zł lepszy niż w roku 2018.

"Znaczącą poprawę wyników zanotowano także w obszarze Hoteltech. Przychody w tym segmencie wyniosły 8,8 mln zł (w porównaniu do 5,3 mln zł w 2018 roku), a osiągnięta marża pozwoliła na wypracowanie zdecydowanie lepszego wyniku operacyjnego niż w analogicznym okresie 2018 roku, kiedy to ten segment działalności wygenerował stratę na poziomie ok 3,9 mln zł" - czytamy dalej.

W trzecim segmencie działalności - Fintech - poziom zrealizowanych przychodów w analizowanym okresie był niemal na identycznym poziomie jak w analogicznym okresie 2018 roku. W segmencie odnotowano zwiększone koszty działalności. Spółka osiągnęła niższą rentowność projektów w raportowanym okresie (dotyczy przede wszystkim obszaru corporate banking), co skutkowało spadkiem rentowności na poziomie operacyjnym. W konsekwencji w obszarze Fintech zanotowano stratę na poziomie 8,6 mln zł.

"Jeżeli chodzi o perspektywy, to w segmencie Enterprise Services zakłada się utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu przychodów i wyniku, czego potwierdzeniem jest między innymi podpisanie istotnej, z punktu widzenia spółki umowy ramowej o współpracy z jedną ze spółek z Doliny Krzemowej. W przypadku Fintech poprawy wyników należy spodziewać się po rozliczeniu projektów zakontraktowanych na 2019 rok. Segment Hoteltech już obecnie realizuje marżowe projekty, które generują wynik dodatni na poziomie operacyjnym - w tym obszarze zakłada się stabilizację przychodów i dalszą poprawę marżowości projektów" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 6,16 mln zł wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej.



Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones. Skonsolidowane przychody wyniosły 117,73 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)