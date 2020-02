Archicom ma przedwstępną umowę sprzedaży działki we Wrocławiu za ok. 34 mln euro



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Archicom Nieruchomości 5 - spółka zależna Archicomu - zawarła z osobą prawną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu zabudowanej budynkiem biurowym City One, podał Archicom. Ostateczna cena za zbywaną nieruchomość wyniesie około 34 mln euro.

"Jednostka zależna emitenta - Archicom Nieruchomości 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sprzedawca) zawarł z osobą prawną przedwstępną umowę dotyczącą sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Romualda Traugutta, o powierzchni ok. 4 500 m2, zabudowanej budynkiem biurowym (City One), o powierzchni zabudowy ok. 2 000 m2 i powierzchni najmu ok. 12 000 GLA, oraz innymi budowlami, z uwzględnieniem ruchomości niezbędnych do eksploatacji budynku" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży sprzedawca przeniesie na rzecz nabywcy w szczególności także prawa i obowiązki z umów najmu lokali znajdujących się w obrębie nieruchomości, z uwzględnieniem zabezpieczeń ustanowionych przez najemców, podano również.

Przedwstępna umowa sprzedaży przewiduje, że zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nastąpi nie później niż do 31 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem uprzedniego spełnienia się albo zrzeczenia się określonych warunków zawieszających (w tym warunków związanych z uzyskaniem stosownych interpretacji podatkowych).

"Sprzedaż nieruchomości nastąpi na warunkach rynkowych, z zastrzeżeniem, że ostateczna cena za zbywaną nieruchomość wyniesie około 34 mln euro i zostanie wskazana w przyrzeczonej umowie sprzedaży, a przedwstępna umowa sprzedaży zawiera wytyczne, w oparciu o które dojdzie do ustalenia ostatecznej ceny w przyrzeczonej umowie sprzedaży" - podsumowano.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Sprzedała w 2019 r. 1 462 lokale.

(ISBnews)