Develia kupiła działkę we Wrocławiu pod ok. 440 mieszkań



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Develia nabyła nieruchomość we Wrocławiu przy ul. Orawskiej, o powierzchni 2,4 ha, za 29,5 mln zł netto, podała spółka.

"Spółka zamierza na nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 440 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to III kwartał 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)