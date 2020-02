Netia jest zainteresowana kolejnymi przejęciami zarówno B2C, jak i B2B



Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Netia jest zainteresowana kolejnymi przejęciami na rynku zarówno w segmencie konsumenckim, jak i w B2B, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu.

"Netia ma bardzo dobry start do nowego roku. Liczymy, że te same parametry z ubiegłego roku albo lepsze uda nam się osiągnąć w tym roku" - powiedział prezes Andrzej Abramczuk podczas konferencji prasowej.

Zwrócił uwagę na niski poziom zadłużenia spółki, który może mieć znaczenie m.in. przy realizacji ewentualnych akwizycji.

"Na razie nie powiemy, gdzie i jak. Warto zwrócić uwagę, że rynek kablowy w Polsce to jest ok 400 działających podmiotów. Najpierw przeprowadzamy więc skrupulatną analizę danej sieci, nim usiądziemy do stołu do rozmów. Mamy w 'pipelinie' pewne projekty, ale będziemy informować o szczegółach dopiero po ich zamknięciu zapewne na przestrzeni kolejnych kwartałów" - dodał prezes.

Po przejęciu przez Vectrę spółki Multimedia Polska, Netia nie wyklucza zainteresowania także częścią aktywów, które Vectra będzie musiała sprzedać.

"Będziemy się przyglądać temu, co wystawi na sprzedaż Vectra po decyzji regulatora, jakie będą to lokalizacje, jakość konkretne sieci i jakiej jakości, ale na razie jeszcze za wcześnie na szczegóły" - dodał prezes.

Spółka nie wyklucza również przejęć na rynku B2B.

"Rozwijamy nasze usługi na rynku ICT i jeżeli chodzi o ewentualne kolejne akwizycje, to mogę jedynie powiedzieć, że cały czas przyglądamy się temu segmentowi rynku" - dodał członek zarządu, dyrektor generalny ds. B2B Aster Papazyan podczas konferencji prasowej.

Na przełomie 2019 i 2020 r. Netia przejęła lokalnych operatorów ISP w Krakowie (ISTS) i Łomży (IST) oraz centrum danych RASP będące jednym z najnowocześniejszych obiektów data center w Polsce.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)