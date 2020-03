Punktem zwrotnym był ubiegłoroczny raport o emisjach CO2. Linie lotnicze są objęte europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 - EU ETS i muszą co roku rozliczać się z emisji, podobnie jak elektrownie czy zakłady przemysłowe. Po raz pierwszy w dziesiątce największych emitentów znalazł się w ubiegłorocznym rozliczeniu Ryanair. Przez to "The Guardian" nazwał nawet irlandzkie tanie linie lotnicze "nowym węglem".

Coraz głośniej jest o tym, że lotnictwo ma swój negatywny wpływ na klimat. W Unii Europejskiej odpowiada za ok. 4 proc. emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez człowieka. Gdy inne sektory redukują emisje CO2 lotnictwo co roku powiększa je o kilka procent. W tym tempie do 2050 r. podwoi albo nawet potroi swoje emisje.

Polska chce być ambitna

Polska zaproponowała przedyskutowanie podczas Rady UE ds. Środowiska likwidacji bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla sektora lotniczego - podał serwis Carbon Pulse. Teraz ponad pół tysiąca operatorów lotniczych dostaje większość uprawnień za darmo, ale też system obejmuje tylko loty na trasach europejskich.

Posiedzenie odbędzie się 5 marca. Polska liczymy na poparcie "państw ambitnych, którym zależy na walce ze zmianami klimatu".

"Podchodzimy pragmatycznie do kwestii związanych z funkcjonowaniem EU ETS. Bezpłatne przydziały powinny przede wszystkim przeciwdziałać ucieczce emisji, a w sektorze lotniczym takiego ryzyka praktycznie nie ma. Jednocześnie jest to sektor, w którym emisje systematycznie rosną i dlatego właśnie w tym sektorze potrzebne są pilne, zintensyfikowane działania redukcyjne, które do tej pory skupiały się na sektorze wytwarzania energii i przemyśle. Chcemy zwrócić uwagę na rosnący problem, którym należy się zająć. Uważamy likwidację bezpłatnych uprawnień za efektywny sposób powstrzymania wzrostu, a następnie redukowania emisji w lotnictwie, przy jednoczesnym wsparciu tych działań środkami wygenerowanymi ze sprzedaży aktualnie bezpłatnych uprawnień." - poinformowało portal WysokieNapiecie.pl biuro prasowe Ministerstwa Klimatu.

