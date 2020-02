SpyroSoft celuje w globalne skalowanie swojego biznesu



Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - SpyroSoft, producent oprogramowania, celuje w globalne skalowanie swojego biznesu, poinformował prezes Konrad Weiske.

"W cztery lata stworzyliśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych. Za kolejne cztery lata chcemy, aby spółka była jeszcze większa, zyskowniejsza i przynosząca satysfakcję naszym pracownikom - artystom w swoim fachu" - powiedział Weiske podczas debiutu spółki na NewConnect.

Nowe akcje SpyroSoftu objęli pracownicy, a jednocześnie spółka przygotowała program motywacyjny. Do obrotu wprowadzonych zostało 150 000 akcji z serii A2, 18 900 serii B oraz 10 866 serii C, co stanowi łącznie ok. 17% kapitału zakładowego spółki.

"Obsługujemy 38 klientów ze świata. Nasz strategiczny kierunek rozwoju koncentruje się wokół pozyskiwania nowych klientów z branż, w których się specjalizujemy. Stawiamy na globalizację naszej działalności i obecność na kolejnych rynkach zagranicznych" – dodał Weiske.

W minionym roku SpyroSoft utworzył spółki Spyrosoft Solutions w Chorwacji oraz w Detroit w USA. W zeszłym miesiącu powstało biuro w Monachium. Branże, na których skupia się najbardziej to finanse, automotive i przemysł 4.0. Pracuje z zaawansowanymi technologiami jak Artificial Intelligence i Mixed Reality, a także w oparciu o popularne obecnie chmury publiczne.

Przechody netto Grupy w 2019 roku wzrosły o 124% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 71,5 mln zł. Zysk netto w analogicznym okresie wyniósł 5,4 mln zł i był prawie dwukrotnie wyższy od zaraportowanego w 2018 roku.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. Działa na rynku od 2016 roku i obecnie pracuje dla niej ponad 470 osób. Jest notowana na NewConnect od 28 lutego 2020 r.

(ISBnews)