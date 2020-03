Linie lotnicze nie unikną prawdopodobnie podwyżek cen biletów. Wszystko przez gwałtowny wzrost liczby podniebnych podróży i co za tym idzie emisji CO2. Teraz sporą część praw do emisji CO2 europejskie linie lotnicze dostają za darmo, ale Polska proponuje, by płaciły za całość.