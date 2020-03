Opłata za przejazd każdym z odcinków dla motocykli i pojazdów osobowych wzrośnie z 20 do 22 złotych. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostanie bez zmian.

Spółka Autostrada Wielkopolska podała, że od poniedziałku przejazd pojazdów kategorii 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach i motocykle) każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady między Nowym Tomyślem a Koninem kosztuje 22 zł brutto (dotąd było to 20 zł). 33 zł wynosi opłata dla pojazdów kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami) - wcześniej było to 31 zł.

Z 47 zł do 50 zł wzrosła opłata dla pojazdów kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami). Z 73 zł do 77 zł wzrosła opłata dla pojazdów kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami). Stawki opłat dla pojazdów kategorii 5 (pojazdy nienormatywne) wzrosły z 200 do 220 zł.

Robert Stankiewicz ze spółki Autostrada Wielkopolska poinformował, że nowy cennik "odzwierciedla realne koszty utrzymania autostrady, wynikające z realizacji niezbędnych inwestycji poprawiających komfort i bezpieczeństwo podróżnych, obsługi kredytów, a także z powodu mocno rosnącej inflacji". Podał, że spółka zamierza jeszcze w tym roku wprowadzić na A2 elektroniczny system poboru opłat na bramkach przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych. Docelowo videotolling miałby objąć odcinek od Świecka do Konina.

Poprzednia podwyżka opłat dla pojazdów ciężarowych wprowadzona została w styczniu 2019 roku. Podwyżka opłat dla kierowców aut osobowych nastąpiła rok wcześniej.

