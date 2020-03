mBank podwoił limit finansowania inwestycji w OZE do 2 mld zł



Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - mBank podwoił limit finansowania zielonej energii do 2 mld zł ze względu na zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE), podał bank. Większość już sfinansowanych przez bank projektów to farmy wiatrowe.

"Zainteresowanie tego typu finansowaniem jest duże. Dotychczas udzielone kredyty są dobrze spłacane, a perspektywy branży nastrajają nas pozytywnie" - powiedział wiceprezes ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Adam Pers, cytowany w komunikacie.

mBank konsekwentnie zwiększa swój udział w finansowaniu projektów OZE. W 2018 r. zdecydował się przeznaczyć na ten cel 500 mln zł. Latem 2019 podjął decyzję o zwiększeniu tej puli o 100% do 1 mld zł, przypomniano. Teraz ponownie zwiększa limit finansowania do rekordowych 2 mld zł.

"Do tej pory finansowanie w trzech czwartych trafiło do sektora wiatrowego. Reszta została przeznaczona na fotowoltaikę. Ta tendencja utrzyma się, bo instalacje wiatrowe są bardziej kapitałochłonne" - dodał Pers.

W przypadku wiatraków bank finansować będzie głównie instalacje energii w celach biznesowych, mające solidnego głównego inwestora. Przy inwestycjach fotowoltaicznych planuje współpracę z klientami, którzy będą zainteresowani produkcją energię także na własne potrzeby, podano także.

"Mamy świadomość roli, jaką instytucje takie jak mBank, mają w zmienianiu naszego świata na lepsze. Decyzja o dodatkowym zastrzyku finansowym dla branży OZE to dla nas źródło podwójnej satysfakcji - nie tylko pomagamy firmom, ale też przyspieszamy zieloną transformację" - podsumował wiceprezes.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)