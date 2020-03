"Rada Nadzorcza JSW Koks SA na posiedzeniu 3 marca br. w siedzibie spółki odwołała Roberta Małłka z zarządu spółki oraz powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Iwonie Gajdzik-Szot, członkowi zarządu ds. ekonomicznych" - poinformowała we wtorek spółka.

Nie podano przyczyn odwołania prezesa Małłka, powołanego na to stanowisko 12 sierpnia zeszłego roku, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Iwona Gajdzik–Szot będzie pełnić obowiązki prezesa spółki do czasu powołania właściwego szefa firmy. Nadal będzie też członkiem zarządu JSW Koks ds. ekonomicznych.

Odwołanie prezesa to kolejna w ostatnim czasie zmiana w zarządzie JSW Koks. Od 24 lutego wiceprezesem spółki ds. restrukturyzacji jest Damian Gabriel, który w latach 2001-2010 był związany ze spółką Polski Koks, a od 2010 r. pracuje w grupie kapitałowej JSW na różnych stanowiskach menedżerskich. M.in. w latach 2014-2017 był prezesem spółki JSW Logistics. Od 2017 r. pracuje w strukturach biura zarządu JSW - ostatnio był oddelegowany z rady nadzorczej do pełnienia obowiązków prezesa JSW Logistics.

Odwołany we wtorek ze stanowiska Robert Małłek był związany z grupą JSW od początku ubiegłego roku, kiedy został członkiem Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W lutym ub. roku Rada delegowała go do pełnienia obowiązków wiceprezesa JSW ds. strategii i rozwoju, a następnie - po odwołaniu ze stanowiska prezesa JSW Daniela Ozona - przez trzy tygodnie pełnił funkcję prezesa JSW. W lipcu ub. Małłek nie znalazł się w nowym zarządzie jastrzębskiej spółki, a w sierpniu został szefem JSW Koks.

Zatrudniająca ok. 2,4 tys. osób firma JSW Koks to spółka skupiająca aktywa koksownicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej, złożona z dawnego Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu, z koksowniami także w Radlinie i Dębieńsku (w likwidacji), oraz Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. W tej ostatniej, największej, pracuje ponad 1,3 tys. osób.

Robert Małłek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Podyplomowych Studiów Canadian International Management Institute, według akredytacji Harvard Business School. W latach 1998-1999 był doradcą prezesa ZUS, a w latach 1999-2001 wicedyrektorem biura szefa Kancelarii Premiera. W latach 2002-2006 pracował w warszawskim magistracie, a w latach 2006-2007 był w zarządzie Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Później pracował m.in. w zarządach spółek: Spolana (grupa Orlen), Stomil Poznań, Grupa Hoteli WAM, a przed przejściem do JSW - Unipetrol.(PAP)

