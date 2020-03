Games Operators: Oferujący nie oczekuje, że spadki na GPW wpłyną na IPO



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska, oferujący akcje Games Operators, oczekuje, że obecna zmienność na rynku nie będzie miała większego wpływu na przebieg pierwotnej oferty publicznej akcji spółki, poinformował Arkadiusz Bociąga reprezentujący oferującego Santander Bank Polska.

"Feedback od inwestorów, który uzyskaliśmy prezentując spółkę był bardzo pozytywny i dlatego oczekujemy obecna zmienność na rynku nie będzie miała większego wpływu na przebieg naszej oferty" - powiedział Bociąga podczas spotkania z dziennikarzami.

Games Operators podał dziś, że rusza z ofertą publiczną akcji - dziś rozpoczyna się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 12 marca, zaś zapisy inwestorów indywidualnych potrwają od 5 do 11 marca. W ramach oferty inwestorzy mogą objąć do 250 tys. akcji nowej emisji oraz nabyć do 1 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 28,5 zł za akcję.

Środki pozyskane z emisji akcji, w wysokości do 7 mln zł, sfinansują nowe, dodatkowe projekty, zwiększając skalę działalności Games Operators.

Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły).

(ISBnews)