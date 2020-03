CCC: Eva Longoria stworzyła linię butów we współpracy z eobuwie.pl



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Eva Longoria we współpracy z eobuwie.pl stworzyła linię butów sygnowaną jej nazwiskiem, podało eobuwie.pl - spółka zależna CCC. Pierwsze produkty z kolekcji są dostępne na 15 europejskich rynkach, wyłącznie w sklepach należących do eobuwie.pl.

"Kolekcja jest utrzymana w charakterystycznych dla Evy Longorii eleganckich, stonowanych kolorach, dominują beże, biele, czernie, złoto. Ogromną uwagę sama gwiazda przykłada do równowagi między jakością, a wygodą, stąd spory nacisk w kolekcji na użycie materiałów najwyższej klasy" - powiedziała manager marek własnych w eobuwie.pl Ewa Gawron, cytowana w komunikacie.

W wiosennej kolekcji marki Eva Longoria dostępnych będzie ponad 130 różnych modeli butów, z których ponad 60 jest dostępne online. Kolejne sukcesywnie będą prezentowane na eobuwie.pl. Kolekcja Eva Longoria będzie dostępna online w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Szwajcarii, Grecji, Szwecji, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Litwie, Rumunii i Bułgarii, wskazano również.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z Evą Longorią i jesteśmy przekonani, że połączenie unikalnego stylu gwiazdy z naszą wiedzą o rynku modowym, bazą klientów i przełomowymi pomysłami na sprzedaż zaowocuje sukcesem" - podsumował prezes eobuwie.pl Marcin Grzymkowski.

eobuwie.pl jest liderem rynku sprzedaży obuwia i akcesoriów online w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym 80 tys. produktów do ponad 500 marek. Spółka działa obecnie na 15 europejskich rynkach i dynamicznie zwiększa skalę działalności.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)