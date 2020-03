Podczas środowej konferencji w Rudzie Śląskiej, poświęconej bezpieczeństwu i niezależności energetycznej Polski w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, minister zapewnił, że mimo planowanego rozwoju źródeł gazowych, OZE oraz energetyki nuklearnej, w perspektywie najbliższych 20-30 lat węgiel pozostanie ważną częścią polskiego miksu energetycznego.

„Dzisiaj w Polsce mamy 5 gigawatów zainstalowanej mocy w najbardziej nowoczesnych elektrowniach (węglowych – PAP), które w ciągu 25-30 lat będą sprawne technologicznie. Zachowamy je. Jest w interesie polskiego państwa, żeby je zachować i żeby pracowały przy użyciu wydobywanego w Polsce surowca. To jest ta struktura, którą chcemy utrzymać” – powiedział Naimski.

Zapewnił, że jednocześnie rozwijana będzie w Polsce energetyka oparta o gaz – bloki gazowe powstaną m.in. w elektrowniach Dolna Odra i Kozienice. Minister zaznaczył jednak, że nieracjonalne byłoby opieranie całej polskiej energetyki na gazie, który jest i pozostanie surowcem w większości importowanym.

Naimski poinformował, że projekt Baltic Pipe, czyli gazociąg łączący Polskę z szelfem norweskim, którym docelowo popłynie ok. 10 mld m sześc. gazu, jest realizowany zgodnie z harmonogramem i będzie ukończony w terminie, do 1 października 2022 roku. Równolegle w różnych częściach kraju realizowanych jest ok. 30 projektów, zapewniających przepływ gazu z Wybrzeża w kierunku południowej granicy oraz na Ukrainę. Również one – zapewnił minister – postępują zgodnie z harmonogramem i mają być zakończone w latach 2021-22.

Według ministra Naimskiego, w perspektywie najbliższych 10 lat Gaz - System wyda na inwestycje przesyłowe ok. 14 mld zł, a wraz z nakładami Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz PERN będzie to kwota przeszło 20 mld zł na infrastrukturę przesyłową. Natomiast budowa 6-9 gigawatów mocy w sektorze energetyki nuklearnej ma kosztować ok. 60 mld zł w ciągu 20 lat.

„Jeśli porównamy to ze sobą, są to sumy ogromne, ale nasze polskie państwo na to stać; i są to sumy do siebie porównywalne. Stać nas w Polsce na to, żeby zbudować elektrownie atomowe” – zapewnił Piotr Naimski, oceniając, iż rozwój energetyki nuklearnej oznacza zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski na kolejne ok. 60 lat.

Minister podkreślił, że bezpieczeństwo dostaw energii należy do fundamentów bezpieczeństwa państwa. Ocenił, że Europejski Zielony Ład oznacza dla Polski „olbrzymie zobowiązania i ciężary, przy uznaniu zasadności celu jako takiego”, stąd – jak mówił – droga Polski do osiągnięcia tego celu musi być rozsądna i dobrze przemyślana. „Musimy dbać o zróżnicowane źródeł energii, surowców energetycznych oraz technologii stosowanych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” – podkreślił minister.

Jego zdaniem, bezpieczeństwo energetyczne Polski powinno w dużym stopniu opierać się na krajowych surowcach energetycznych, a więc węglu kamiennym i brunatnym oraz krajowym gazie, przy jednoczesnych staraniach służących obniżeniu emisyjności stosowanych technologii – zarówno jeśli chodzi o emisję pyłów i innych zanieczyszczeń, jak i dwutlenku węgla.

Naimski podkreślił konieczność rozwijana bezemisyjnych, odnawialnych źródeł energii, opartych m.in. na wietrze (także poprzez budowę energetyki wiatrowej na morzu) oraz słońce (w postaci fotowoltaiki). Jednak, aby utrzymać stabilność energetyki opartej o OZE, potrzebne są także źródła węglowe, gazowe i nuklearne. Chodzi o źródła zdolne do stabilnej, bezawaryjnej produkcji energii przez co najmniej 8 tys. godzin rocznie – jako zabezpieczenie w okresie zmniejszonej (np. z powodu pogody) produkcji energii z OZE.

„Gaz jest istotnym elementem, dlatego że łatwo regulować system elektroenergetyczny wyłączając czy włączając elektrownie oparte o gaz w sytuacji, gdy musimy natychmiastowo reagować na – upraszczając - podmuchy wiatru albo chmurę, która zasłoni słońce” – powiedział minister, zastrzegając, że gaz nie może być w tym zakresie jedynym źródłem. Środową konferencję energetyczną w Rudzie Śląskiej, w której uczestniczył Naimski, zorganizował europoseł PiS, b. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Spotkanie zgromadziło m.in. ekspertów, parlamentarzystów, samorządowców i przedstawicieli rządu. Jeszcze w środę uczestnicy konferencji mają przyjąć rezolucję dotyczą postulatów w zakresie modelu transformacji energetycznej Polski i UE.

Naimski: w ciągu 10-12 miesięcy decyzje ws. wyboru partnera do budowy energetyki nuklearnej

"Spodziewamy się, że te decyzje będą podejmowane w najbliższych 10-12 miesiącach" - powiedział dziennikarzom w Rudzie Śląskiej minister, pytany o decyzje dotyczące wyboru lokalizacji i technologii dla polskich elektrowni atomowych.

"Wyboru technologii, ale przede wszystkim wyboru partnera, dlatego, że my potrzebujemy partnera dla tego programu, który będzie z nami budował te elektrownie, będzie z nami w fazie ich eksploatacji i pozostanie z nami aż do końca ich istnienia. To jest partnerstwo, które będzie trwało 60-80 lat" - dodał Naimski.

"Jesteśmy w perspektywie podejmowania decyzji, które będą skutkowały przez dekady; może dlatego zastanawiamy się nad tym głęboko, i partner, którego potrzebujemy, to musi być ten, z którym będziemy chcieli zostać na tak długo" - mówił minister, potwierdzając, że będzie to jeden partner.

Minister przypomniał, że w ciągu 20 lat Polska zamierza wybudować 6-9 gigawatów mocy w energetyce nuklearnej, co będzie oznaczało budowę sześciu reaktorów w kilku miejscach w Polsce. "To jest wielki pogram, który pozwoli na zakończenie, w roku 2043-2045, uzyskać ok. 20 proc. energii nuklearnej w polskim miksie energetycznym" - ocenił pełnomocnik. Koszt całego programu oszacował na 100-120 mld zł, z czego ok. 50-60 mld zł w pierwszej dekadzie jego realizacji.

