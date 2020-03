Borys z PFR: Aktywa zgromadzone w II etapie PPK to ponad 540 mln zł



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w ramach drugiego etapu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przekracza 540 mln zł, zaś liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK przez przedsiębiorstwa drugiej fali sięgnęła 4,8 tys., poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

"Wartość aktywów zebranych w #PPK dziś przekracza już 540 mln zł" - napisał Borys na Twitterze.

Borys poinformował także, że z nowych badań, wykonanych dla PFR przez CBOS, wynika, że 35% firm zachęca pracowników do PPK, zaś 1,4% zniechęca ich do udziału w programie.

"Blisko 60% pracowników stwierdziło, że postawa pracodawcy miała znaczący wpływ na ich udział w #PPK. Dlatego zależy nam, aby zauważać i docenić tych pracodawców oraz czerpać z ich doświadczeń" - napisał Borys.

W drugiej turze zapisy do PPK trwają od 1 stycznia i obejmą ok. 20 tys. firm, zatrudniających co najmniej 50 osób.

Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa. Reforma związana z tworzeniem PPK ruszyła 1 lipca i objęła na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.

(ISBnews)