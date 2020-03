"Przywrócą one równe warunki działania dla europejskiego przemysłu stalowych kół jezdnych, który ucierpiał z powodu dumpingowego przywozu z Chin" - czytamy w komunikacie.



Dochodzenie w tej sprawie zostało wszczęte w lutym 2019 r. i dotyczyło chińskiego eksportu stalowych kół do samochodów osobowych, ciągników drogowych, przyczep ciągników drogowych, autobusów i pojazdów przeciwpożarowych.



Potwierdziło ono, że w 2018 r. Chińscy producenci dokonali wywozu do Unii ponad 2 mln stalowych kół jezdnych po cenach dumpingowych, co - jak zaznaczyła Komisja - doprowadziło do strat dla producentów europejskich i zagroziło około 3 tys. miejsc pracy w UE.



"Na tej podstawie Komisja postanowiła nałożyć ostateczne cła antydumpingowe, które zastąpią cła tymczasowe obowiązujące od października 2019 r." - czytamy dalej.



Wprowadzenie tych ceł antydumpingowych wpisuje się - jak zaznacza Komisja - w działania UE, mające na celu "zapewnienie uczciwych warunków dla producentów stali w UE". Dotychczas pory UE wprowadziła 52 środki ochrony handlu produktami stalowymi, z których 28 dotyczy produktów importowanych z Chin.

>>> Czytaj też: Transport schodzi pod ziemię. Wydamy miliardy złotych na tunele