"Spokojnie będziemy reagować. Spokojnie analizujemy sytuację i podejmiemy właściwe decyzje w stosownym czasie. Żadnych pochopnych decyzji nie podejmujemy, planujemy kilka kwartałów do przodu. Na razie uważamy, że stabilność stóp jest najlepsza" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.



W komunikacie RPP napisała, że ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa w ostatnim czasie wzrosła niepewność dotycząca perspektyw globalnej koniunktury oraz pogorszyły się nastroje na rynkach finansowych.



"Uwzględniliśmy już koronawirus, ale - oczywiście - w ostatniej chwili. Panika związana z epidemią koronawirusa przynosi pewne ryzyka w dół, czyli niesie ryzyko osłabienia koniunktury - w jakim zakresie, trudno w tej chwili powiedzieć" - powiedział też szef banku centralnego.



Podkreślił, że wierzy, iż epidemia koronawirusa zostanie szybko opanowana.



"Nadal mogę powiedzieć, że stopy będą stabilne, jeśli będzie tak, jak przewidujemy w projekcji - że wygaszą się te jednorazowe czynniki podażowe, ceny administracyjne się ustabilizują i nie będzie żadnej niespodziewanej sytuacji" - podsumował Glapiński.



RPP zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP. Marcowa projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do 18 lutego br.



"Zgodnie z marcową projekcją z modelu NECMOD [przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP] roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,1-4,2% w 2020 r. (wobec 2,1-3,6% w projekcji z listopada 2019 r.), 1,7-3,6% w 2021 r. (wobec 1,6-3,6%) oraz 1,3-3,4% w 2022 r." - czytamy w komunikacie.



Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 2,5-3,9% w 2020 r. (wobec 2,7-4,4% w projekcji z listopada 2019 r.), 2,1-3,9% w 2021 r. (wobec 2,3-4,2%) oraz 1,8-3,7% w 2022 r.



RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie podkreśliła, że w najbliższych kwartałach roczny wskaźnik inflacji może utrzymywać się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego (wynoszącego 2,5% +/- 1 pkt proc.).