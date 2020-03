Art Games Studio: Premiera 'Climbros' na Steam 10 III, a 'Pooplers' - 12 III



Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Art Games Studio ogłosił daty nadchodzących premier dwóch projektów z portfolio wydawniczego na platformie Steam. "Climbros", autorstwa Toucan System, trafi do sprzedaży 10 marca, a dwa dni później zadebiutuje autorski tytuł Art Games Studio - "Pooplers", podała spółka. Oba projekty będą dostępne w wersji na PC.

"W marcu na platformie Steam dostępne będą dwa kolejne tytuły z portfolio wydawniczego Art Games Studio: 'Climbros' i 'Pooplers'. Naszym zdaniem są one doskonałą propozycją dla graczy, którzy lubią humorystyczno-rozrywkowe projekty. Na 10 marca zaplanowaliśmy premierę 'Climbors' w wersji na komputery stacjonarne. To wspinaczkowo-zręcznościowa gra z niezwykle ciekawym gameplayem. Z kolei od 12 marca na platformie Steam będzie dostępna nasza autorska gra - 'Pooplers'. Kilka dni później, 20 marca, tytuł ten zadebiutuje także w wersji na konsolę Nintendo Switch. Prace projektowe i programistyczne nad 'Pooplers' i 'Climbros' rozpoczęły się w ubiegłym roku" - powiedział prezes Jakub Bąk, cytowany w komunikacie.

W najbliższych miesiącach Art Games Studio skoncentruje się na komercjalizacji swoich autorskich tytułów i zintensyfikowaniu działań marketingowych. Jednym z nadrzędnych celów studia jest także promocja i budowanie wewnętrznego działu wydawniczego oraz poszerzanie portfolio spółki o kolejne ciekawe projekty, podsumowano.

Art Games Studio zostało założone w lipcu 2017 r. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2019 r.

(ISBnews)