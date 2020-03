4Mobility podwoi flotę w Poznaniu od 7 marca



Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - 4Mobility skieruje pierwsze samochody w ramach podwojenia floty do Poznania, podała spółka. Od jutra liczba aut firmy, dostępnych w tym mieście wzrośnie do 100 z 50.

"W lutym br. zarząd spółki zdecydował o powiększeniu floty pojazdów carsharing okolejne 300 pojazdów. Łącznie 4Mobility już w drugim kwartale 2020 r. będzie posiadać ponad 600 samochodów. Nowe pojazdy zostaną wykorzystane m.in. do zwiększenia dostępności na dotychczasowych rynkach spółki. Pierwsze z nich trafią do Poznania" - czytamy w komunikacie.

W 2018 r. 4Mobility uruchomiła swoją aplikację w Poznaniu, udostępniając jego mieszkańcom samochody z segmentu premium. Łącznie było to 50 aut marki Audi A3 Limousine, A3 Sportback oraz Q3, przypomniano. Dwa lata po premierze usługi w stolicy Wielkopolski, 4Mobility podwoi liczbę oferowanych tam aut. Od 7 marca w aplikacji spółki będzie można znaleźć kolejne samochody Audi.

"Poznań jest dla nas bardzo ważnym rynkiem. Po Warszawie była to druga lokalizacja, w której uruchomiliśmy naszą aplikację. Od początku obecności spółki w stolicy wielkopolski cieszyła się bardzo dużą popularnością, dlatego też właśnie to tam trafią pierwsze auta pozyskane w ramach programu rozbudowy floty. Ze względu na fakt, że Poznań jest siedzibą jednego z naszych partnerów biznesowych, importera samochodów Audi, bardzo cieszymy się, że możemy wprowadzić większą ilość samochodów właśnie tej marki" - powiedział prezes Paweł Błaszczak, cytowany w komunikacie.

W lutym Błaszczak poinformował ISBnews, że poza finalizowaną wtedy inwestycją w 300 samochodów, niewykluczone jest dokonanie kolejnych zakupów pojazdów w tym roku. Według niego, także w tym roku możliwe jest wejście spółki ze swoimi usługami do kolejnego miasta lub miast.

4Mobility jest jednym z pionierów i liderów świadczących na polskim rynku usługi carsharingu. Jej model biznesowy zakłada wykorzystanie przez klientów autorskiej aplikacji mobilnej, dzięki której można bezpiecznie i z dowolnego miejsca dokonać rezerwacji samochodu. Spółka świadczy swoje usługi w Warszawie, Poznaniu, Siedlcach, Trójmieście i Rzeszowie. Od września 2017 jest notowana na New Connect.

(ISBnews)