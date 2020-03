Morawiecki:Sytuacja dot. COVID-19 postrzegana przez banki centralne jako groźna



Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Sytuacja związana z epidemią koronawirusa na świecie jest postrzegana przez banki centralne jako groźna, powiedział premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do pytania o wpływ epidemii koronawirusa na światową gospodarkę.

"Rezerwa Federalna i Amerykański Bank Centralny mówią o koronawirusie i mówią jasno i otwarcie, że będą miały te banki centralne na uwadze sytuację gospodarczą w przypadku rozprzestrzeniania się koronawirusa. W Stanach Zjednoczonych mamy już koronawirusa w 32, 33 stanach" – powiedział Morawiecki podczas konferencji.

Dodał, że rozwój epidemii koronawirusa "niestety dotknie gospodarkę".

"Ja mam tylko głęboką nadzieję i robimy wszystko, żeby tak było, żeby to było w okresie przejściowym, jak najbardziej krótkim, aby po tym małym zawahaniu w kilku sektorach, mam nadzieję że w kilku, kilkunastu, a nie w całej gospodarce, żeby nastąpiło odbicie gospodarcze" – podkreślił.

"W tym względzie jestem umiarkowanym optymistą, aczkolwiek musimy być również realistami, bo widzimy że następuje zakłócenie dostaw w globalnych łańcuchach produkcyjnych, przemysłowych" – zastrzegł premier.

Poinformował, że prowadzi rozmowy z przemysłowcami, przedsiębiorcami którzy – jak podkreślił "proszą o specjalne działania, które będą umożliwione w ślad za uchwaloną przez nasz parlament specustawą" (ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

W Polsce potwierdzono szesnaście przypadków zarażenia koronawirusem. W ocenie Ministerstwa Zdrowia w najbliższych dniach należy spodziewać się gwałtownego wzrostu liczby zachorowań. Według ostatnich danych w związku z podejrzeniem koronawirusa hospitalizowanych jest 168 osób, 932 zostały objęte kwarantanną, a 7 122 – nadzorem epidemiologicznym. Czas inkubacji wirusa wynosi do 14 dni, szczególnie narażone są osoby starsze.

Dotychczas na świecie zanotowano ponad 111 tys. potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 109 krajach. Najwięcej w Chinach (ponad 80,7 tys.), Włoszech (ponad 7,3 tys.), Korei Płd. (ponad 7,4 tys.) i Iranie (ponad 6,5 tys.).

Wśród innych państw europejskich niezwykle szybko wirus rozprzestrzenia się we Francji (1 209 potwierdzonych zachorowań), Niemczech (1 151 zachorowania), Hiszpanii (979 zachorowań), Wielkiej Brytanii (280 zachorowania) i Niderlandach (265).

Spośród dotychczas zarażonych 3,8 tys. osób zmarło, w tym 366 osób we Włoszech, 19 osób we Francji i 25 w Hiszpanii. Wyzdrowiało ponad 62 tys. zarażonych.

(ISBnews)