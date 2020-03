Mostostal Warszawa zamierza kupić działkę pod bazę sprzętową



Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa ma list intencyjny w sprawie nabycia nieruchomości o powierzchni ok. 5 ha z przeznaczeniem na bazę sprzętową za 8,15 mln zł, podała spółka.

"Spółka podpisała list intencyjny z osobami fizycznymi w sprawie nabycia nieruchomości o powierzchni ok. 5 ha położonej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem na bazę sprzętową. Warunkami zawarcia umowy jest przeprowadzenie procesu due-diligence oraz uzyskanie zgody rady nadzorczej. Wartość transakcji wyniesie 8,15 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)