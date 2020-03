Lux Med przejął NZOZ Remedium w Nowym Sączu



Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Lux Med stał się właścicielem NZOZ Remedium, do którego należy centrum medyczne przy ul. Poniatowskiego w Nowym Sączu, podała firma. Pacjenci mogą w nim skorzystać ze świadczeń zdrowotnych zarówno komercyjnie, jak i w ramach kontraktu z NFZ.

"Inwestujemy w miastach średniej wielkości, takich jak Nowy Sącz, w których widzimy szansę na dalszy rozwój. Cieszę się, że do Grupy Lux Med dołącza dziś NZOZ Remedium. Jestem przekonana, że pacjenci szybko docenią jakość i szeroki zakres oferowanych przez nas usług" - powiedziała prezes Anna Rulkiewicz, cytowana w komunikacie.

Placówka oferuje konsultacje lekarskie w wielu specjalizacjach, m.in. z zakresu kardiologii, dermatologii, okulistyki, onkologii, alergologii, diabetologii, reumatologii i stomatologii. W centrum wykonywane są także badania laboratoryjne i diagnostyczne: densytometria, badania endoskopowe i USG. Z opieki mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i dorośli, podano także.

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), NZOZ Remedium zapewnia konsultacje lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a także opiekę stomatologiczną, dodano.

Centrum medyczne istnieje od 2000 r. i jest jednym z wiodących świadczeniodawców na lokalnym rynku usług ochrony zdrowia. Pracuje w nim ok. 70 osób, w tym blisko 40 lekarzy i 20 pielęgniarek.

Grupa Lux Med działa na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

(ISBnews)