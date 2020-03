Polenergia przygotowuje projekty o łącznej mocy 42 MW do tegorocznej aukcji OZE



Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Polenergia przygotowuje projekty o łącznej mocy 42 MW do udziału w tegorocznej aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE), poinformował prezes Michał Michalski.

"Otoczenie regulacyjne sprzyja rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Oprócz przeprowadzonych w ubiegłym roku aukcji na bezprecedensową skalę, zapowiedziane zostały również kolejne aukcje w 2020 roku. Przewidują one zakup energii elektrycznej z farm wiatrowych o łącznej mocy 800 MW oraz z farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1500 MW. Planujemy osiągnąć gotowość do udziału w aukcji trzech projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 29 MW oraz jednego wiatrowego o mocy 13 MW" - powiedział Michalski, cytowany w komunikacie.

Spółka oczekuje także zmian w tzw. ustawie odległościowej, które pozwolą rozwijać nowe wiatrowe projekty.

Prezes zwrócił też uwagę na prowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej, która zakłada m.in. gwarancje dla inwestorów zapewniające im bezpieczeństwo inwestycji.

"Przyjęcie tej ustawy możliwe jest w pierwszej połowie 2020 roku. Termin rozpoczęcia budowy naszych morskich farm uzależniony jest właśnie od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego" - wskazał Michalski.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

