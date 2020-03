Liczba pacjentów, u których stwierdzono obecność koronawirusa, wynosi obecnie 267. Ogłosiła to we wtorek Federalna Służba Zdrowia Publicznego dodając, że w poniedziałek wykryto 17 nowych przypadków we Flandrii, 3 w Brukseli i 8 w Walonii.

Publiczna telewizja VRT przekazała we wtorek, że belgijskie MSZ zaostrzyło swoje zalecenia dotyczące podróży do Włoch po tym, jak w poniedziałek władze tego państwa wprowadziły zakaz zgromadzeń i ograniczenia w przemieszczaniu się, obowiązujące na terenie całego kraju. Rząd belgijski odradza teraz swoim obywatelom jakichkolwiek podróży do Włoch aż do 3 kwietnia.

W Belgii nie ma objawów paniki w społeczeństwie. Ale supermarkety odnotowały większy popyt na produkty z długą datą przydatności do spożycia, takie jak makarony czy konserwy.

Z kolei w aptekach trudno dostać żele odkażające do rąk, choć farmaceuci podkreślają, że ciepła woda z mydłem w zupełności wystarczy.

Koronawirus, który wykryto w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc. U zdecydowanej większości zakażonych choroba przebiega dość łagodnie, czasami może nawet nie dawać objawów. Covid-19 stwarza największe zagrożenie dla osób starszych oraz cierpiących na przewlekłe choroby. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, do wtorku na całym świecie odnotowano ponad 113 tys. zakażeń koronawirusem w 110 krajach świata, ponad 4 tys. chorych zmarło.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)