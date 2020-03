We wtorek na zamknięciu indeks WIG20 grupujący największych dwadzieścia spółek stracił 1,63 proc. i osiągnął 1599,48 pkt. W poniedziałek WIG20 odnotował najniższy spadek dzienny od 10 października 2008 roku. Osiągnął wówczas 1625,99 pkt - najmniej od kwietnia 2009 roku.

Wtorkowa sesja nie była też łaskawa dla innych indeksów. WIG30 tracił 1,68 osiągając 1860,03 pkt; WIG spadał o 1,29 proc. do 45038,45 pkt.; mWIG40 spadł o 1,09 do 3348,64 pkt., a WIGdiv spadł o 1,27 proc. do 830,57 pkt.

Ok. godz. 17.20 amerykańska waluta umacniała się wobec złotego 0,65 proc. do 3,80 zł, z kolei euro taniało o 0,28 proc. do 4,31 zł. Lekko wobec złotówki taniał też frank (0,03 proc.) do 4,07 zł. O 0,46 proc. Taniał też funt (do 4,92 zł).

