mBank zmienił rekomendację, chce wypłacić 1,15 zł zł dywidendy na akcję za 2019



Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Zarząd mBanku zdecydował o zmianie uchwały z 28 lutego br. w sprawie podziału zysku za rok 2019 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 48 702 922,05 zł, tj. 1,15 zł na akcję, podał bank. Wcześniejsza rekomendacja zakładała niewypłacanie dywidendy z zysku zarówno za 2019 r., jak i zysków z lat poprzednich.

"Zarząd banku zadecydował o przedłożeniu do rozpatrzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie wniosku dotyczącego podziału zysku za rok 2019 w następujący sposób: Uzyskany w 2019 roku zysk netto banku w kwocie 980 979 554,44 zł zostanie przeznaczony: w kwocie 48 702 922,05 zł na dywidendę dla akcjonariuszy banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,15 zł. Pozostałą część zysku w kwocie 932 276 632,39 zł pozostawia się niepodzieloną" - czytamy w komunikacie.

Zarząd banku rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na 14 maja 2020 roku (dzień dywidendy), natomiast termin wypłaty dywidendy na 28 maja 2020 roku (termin wypłaty dywidendy), podano także.

"Zmiana decyzji zarządu jest następstwem otrzymania przez bank zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 marca 2020 roku, z którego wynika możliwość wypłaty dywidendy w wysokości do 5% zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku" - czytamy także.

Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła mBankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 95% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

28 lutego mBank podał, że zarząd i rada nadzorcza rekomendują akcjonariuszom na WZA, zaplanowane na 27 marca pozostawienie zysku 2019 r. oraz zysków za lata ubiegłe w banku.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)