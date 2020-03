Tauron podpisał z Lotte Wedel umowę na sprzedaż energii wyłącznie z OZE



Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Spółka Lotte Wedel zakontraktowała w Tauron Sprzedaż ponad 51 GWh energii elektrycznej, pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych na trzy lata, podał Tauron. Nowa transakcja umożliwi pokrycie całkowitego zapotrzebowania energetycznego zakładu Wedla na warszawskiej Pradze.

Lotte Wedel wybrał z oferty Taurona produkt Eko Premium, który jako jedyny w Polsce posiada gwarancję sprzedaży energii ekologicznej potwierdzoną przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE), poinformowano.

"Zainteresowanie klientów biznesowych zakupem energii, która w 100% pochodzi z odnawialnych źródeł, jest bardzo duże. Rośnie zarówno wolumen zielonej energii, którą Tauron sprzedaje klientom, jak i liczba podmiotów, które decydują się na wybór produktu Eko Premium. Z tego względu firmy, którym szczególnie zależy na budowaniu wizerunku wokół ekologicznych postaw, decydują się na zawieranie umów wieloletnich" - powiedział wiceprezes Tauron Sprzedaż ds. sprzedaży na rynku biznesowym Tomasz Lender, cytowany w komunikacie.

Wedel skorzystał z gwarantowanej w ramach oferty Eko Premium możliwości wyboru rodzaju odnawialnego źródła i postawił na energię elektryczną z farm wiatrowych, podano także.

Pochodzenie energii potwierdza certyfikat wydany przez PTCE. Poświadcza on, że spółka jest jedynym konsumentem - w rozumieniu handlowym - wskazanego w umowie wolumenu zakontraktowanej energii. Oznacza to, że zakupiona przez Lotte Wedel energia elektryczna wyprodukowana w konkretnym odnawialnym źródle i ściśle określonym czasie, nie będzie sprzedana żadnemu innemu podmiotowi, zastrzeżono.

Zielona energia służy w zakładach Wedla m.in. do produkcji czekolad oraz ptasiego mleczka.

"Przejście na korzystanie wyłącznie z energii odnawialnej jest kolejnym krokiem w ramach naszej strategii CSR oraz 'działań w dziedzinie klimatu' zgodnych z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Jest to możliwe dzięki współpracy z naszym partnerem, spółką Tauron Sprzedaż, która dopasowała ofertę do naszych potrzeb" - powiedział dyrektor zarządzający Lotte Wedel Maciej Herman, cytowany w komunikacie.

Największa ilość energii, która jest przedmiotem sprzedaży w ramach Eko Premium, pochodzi z elektrowni wodnych i farm wiatrowych należących do Grupy Tauron. Produkt jest całkowicie niezależny od funkcjonującego Systemu Świadectw Pochodzenia. Przy zakupie Eko Premium każdy klient ma możliwość skorzystania również z innych produktów oferowanych przez Tauron Sprzedaż, podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)